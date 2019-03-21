Оренбург, 21 марта, 2019, 18:34 — ИА Регнум. В нынешний век информации электронное портфолио детям иметь нужно. Оно есть в бумажном варианте, и это практикуется уже давно, сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор Привольненской средней общеобразовательной школы Илекского района Оренбургской области Зульфия Ягофарова.

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«Для того чтобы его представить в несколько мест или на несколько конкурсов, приходится копировать всё, а с электронным портфолио уже этого не нужно будет делать. Всё гораздо легче и проще будет, конечно, и возможностей больше, потому что сейчас очень много дистанционных конкурсов, олимпиад, а это электронные дипломы, сертификаты и прочее», — отметила директор школы.

«Школа должна будет предоставить больше возможностей учащимся для реализации своего интеллектуального и творческого потенциала», — добавила Зульфия Ягофарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планах ввести в рамках «Московской электронной школы» электронное портфолио ребёнка педагогам Москвы объявил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что эта мера позволит «объективно» оценивать способности учащихся и свести к минимуму фальсификации данных об их успехах.

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