Бразилиа, 21 марта, 2019, 18:27 — ИА Регнум. Экс-президент Бразилии Мишель Темер арестован по обвинению в коррупции, 21 марта передает агентство Reuters.

Brasil247.com Мишель Темер

Темер арестован в рамках расследования дела о злоупотреблении властью и получении взятки при строительстве атомной электростанции Angra 3.

Мишель Темер являлся президентом Бразилии с 2016 по 2018 год. Его предшественница Дилма Руссеф была отстранена от должности по делу о коррупции.

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