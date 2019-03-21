Абакан, 21 марта, 2019, 18:21 — ИА Регнум. Небольшой пожар произошел в здании Абаканского теплоэлектроцентра. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Хакасии.

Бабурин Вячеслав Евгеньевич (AuX64) Абаканская ТЭЦ. Пожарные учения

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 21:04 по местному времени (17:04 по московскому времени). Прибывшие на место пожарные установили, что произошло возгорание угольной пыли над подачей котла №2.

В 21:32 пламя было локализовано на площади 10 квадратных метров.

В результате инцидента никто не пострадал. Технологический процесс на Абаканской ТЭЦ не нарушен.