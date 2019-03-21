Санкт-Петербург, 21 марта, 2019, 18:17 — ИА Регнум. В Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении «Центр комплексного благоустройства» сменился директор. Это произошло вскоре после обысков и других следственных действий, которые провели 7 марта в учреждении сотрудники ФСБ.

Дарья Драй ИА REGNUM Кучи снега на Малой Конюшенной улице, январь 2019 года

Прежний руководитель СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства» Бислан Сатуев покинул свой пост, исполняющим обязанности директора назначен Игорь Шуляченко. Это следует из информации на официальном сайте Центра.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посмотрел расследование тележурналистов о причинах плохой уборки снега в Петербурге и дал поручение контрольному управлению Смольного провести проверку изложенных журналистами фактов. Среди них были и те, согласно которым к снежному «коллапсу» могли привести злоупотребления в сфере благоустройства и уборки.

Вскоре после этого в «Центр комплексного благоустройства» пришли силовики.

Подведомственное Комитету по благоустройству ГКУ отвечает за материально-техническое обеспечение деятельности комитета в сферах грузового автомобильного транспорта, содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, озеленения территории города, обращения с отходами на территории города.