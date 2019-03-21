Москва, 21 марта, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности России пришли с проверкой в Кузьминский суд Москвы. Об этом сегодня, 21 марта, сообщила журналистам пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова.

Судейская мантия

По её словам, сотрудники ФСБ проводят проверку в отношении судьи Кузьминского суда Москвы Руслана Якубаева. Именно в связи с этой проверкой сотрудники ФСБ и пришли в здание Кузьминского суда столицы.

При этом Солопова подчеркнула, что о задержании судьи Якубаева речь не идет.

С чем именно связана проверка, Солопова также не уточнила.