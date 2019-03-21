Аддис-Абеба, 21 марта, 2019, 18:13 — ИА Регнум. Авикомпания Ethiopian Airlines имела в распоряжении тренажёр для отработки полётов на Boeing 737 Max 8, однако пилот авиалайнера, потерпевшего крушение 10 марта, никогда не тренировался на нём. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в авиакомпании.

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По информации издания, тренажёр поступил в распоряжение авиакомпании в конце минувшего года — вскоре после крушения Boeing 737 MАХ 8 в Индонезии. В сентябре-октябре пилот разбившегося лайнера Ethiopian Airlines проходил курс переподготовки, но на другом тренажёре.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта самолёт Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение в Эфиопии. На борту самолёта находились 157 человек, никто из них не выжил. Это стало второй катастрофой с самолётом данной модели менее чем за полгода. В связи с этим эксплуатация Boeing 737 MAX 8 была приостановлена по всему миру до выяснения причин аварии.