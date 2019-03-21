Вашингтон, 21 марта, 2019, 18:09 — ИА Регнум. На прошлой неделе группа «Граждане за ответственность и этику» подала жалобу в минобороны США на исполняющего обязанности министра обороны Патрика Шэнахэна. Об этом сообщают американские СМИ. В жалобе утверждается, что нынешний руководитель Пентагона Патрик Шэнахэн нарушил правила этики, продвигая своего бывшего работодателя компанию Boeing и препятствуя его конкурентам, в частности, компании Lockheed Martin.

Tech. Sgt. Brigitte N. Brantley. U.S. Air Force Патрик Шэнахэн

Управление генерального инспектора Пентагона начало расследование по указанной выше жалобе.

Одним из примеров, приведенных в жалобе, было утверждение о том, что Шэнахэн подтолкнул Пентагон к покупке большего количества истребителей F-15X производства Boeing. ИА REGNUM недавно сообщало, что в течение ближайших пяти лет минобороны США запланировало закупить от 80 до 144 истребителей F-15X вместо истребителей F-35 производства Lockheed Martin.

Следует заметить, что Патрик Шэнахэн до службы в Пентагоне более тридцати лет проработал в компании Boeing.