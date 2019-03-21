Тегеран, 21 марта, 2019, 18:09 — ИА Регнум. Религиозный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи рассказал о пользе, которую принесут иранской экономике санкции США, сообщает 21 марта иранское информагентство Mehr.

Хаменеи Али

Об этом Али Хаменеи заявил в ходе своего выступления перед паломниками в мавзолее Имама Резы в Мешхеде.

По мнению Хаменеи, американские санкции против Ирана простимулируют диверсификацию экономики Ирана и сделают её самодостаточной.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта президент США Дональд Трамп объявил о продлении на год антииранских санкций, введённых в 1995 году.