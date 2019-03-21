Екатеринбург, 21 марта, 2019, 18:08 — ИА Регнум. Планы по созданию в рамках «Московской электронной школы» (МЭШ) электронного портфолио ребёнка звучат слишком общо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил уральский политик и многодетный отец Евгений Артюх.

Кузьма Петров-Водкин. Девочка за партой (фрагмент). 1934

«Это больше похоже на концепт, желание поделиться своими мыслями на тему. Всё будет зависеть от деталей и от того, как конкретно это будет воплощаться в жизнь. Согласен, что важно иметь объективную оценку знаний ученика и, возможно, неплохо где-то эти результаты хранить. Возникает масса вопросов. Например, эта информация в итоге кому принадлежит и кем будет использоваться? Сможет ли ученик и его родители иметь к ней свободный доступ, иметь возможность её получать в виде документа, или этим как базой данных будет пользоваться система образования?» — говорит политик.

По его словам, вопрос также и в том, что собираются накапливать и хранить в этом электронном дневнике. Немало случаев, когда дети показывают разные результаты учёбы в течение всего периода обучения. Не выйдет ли так, что плохая отметка в младших классах будет минусом и повлияет на судьбу человека в конкретной ситуации, особенно когда будет ситуация выбора из двух, например, равных соискателей на учебу, работу и т. д? Не превратится ли такая система учета знаний в аналог бюро кредитных историй, работающих в банковской сфере и имеющих массу недостатков?

«Наконец, как этот дневник будет соотноситься с итогами оценки знаний школьников по результатам ОГЭ и ЕГЭ? Любая реформа и нововведения в этой области должны быть хорошо взвешены, так как влияют на судьбы людей и возможности их полной самореализации в стране. В этой связи не могу не отметить, что наша действительность, увы, нередко демонстрирует нам примеры сверхуспешной карьеры молодых людей, но эта карьера и успехи никак не связаны собственно с итогами учёбы, наличием какого-то уникального опыта и т.д. Я говорю о золотой молодежи, блатных детях богатых или власть имущих, которые на глазах у всей страны в молодом возрасте занимают высокие посты. На фоне этой практики все рассуждения Собянина о системе хранения знаний ученика выглядят нелепо», — отметил Евгений Артюх.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планах сформировать в рамках «Московской электронной школы» портфолио на ребёнка 21 марта на встрече с педагогами Москвы заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, такое портфолио будет сопровождать ребёнка и после окончания образовательного учреждения. По ожиданиям главы города, оно сведёт к минимуму риск подделки сведений об успехах и способностях ученика.

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