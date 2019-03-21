Тверь, 21 марта, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Всемирный день поэзии отметили в Твери 21 марта. В торжественных мероприятиях, прошедших в «Доме поэзии Андрея Дементьева», принял участие губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Игорь Руденя поздравил всех почитателей поэтического творчества со Всемирным днём поэзии. Он отметил, что впервые эта дата отмечается без Андрея Дементьева — поэт, почетный гражданин Тверской области и города Твери ушел из жизни 26 июня 2018 года.

Пресс-служба правительства Тверской области В Твери отмечают Международный день поэзии

«Андрей Дмитриевич создал в городе Твери единственный в нашей стране Дом поэзии. Я надеюсь, что это место станет родным домом для юных дарований во всей страны», — сказал губернатор.

Игорь Руденя отметил, что творческое наследие Андрея Дементьева является народным достоянием. В настоящий момент в правительстве Тверской области обсуждается вопрос об учреждении литературной премии имени Дементьева.

Игорь Руденя вместе с другими участниками церемонии возложили цветы к памятнику поэтам-шестидесятникам, установленному на площадке перед «Домом поэзии» в 2016 году.

Сегодня же в единственном Доме поэзии, который был открыт в Твери в 2013 году, подведут итоги третьего Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок» — традицию его проведения заложил Андрей Дементьев.

Также в рамках празднования Всемирного дня поэзии в Доме поэзии открыта выставка «…Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!», посвящённая 220-летию Александра Сергеевича Пушкина. Экспонаты представлены Всероссийским музеем А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге. 22 марта в Тверском театре драмы пройдет показ музыкального спектакля «Калина красная» по произведениям Василия Шукшина, поставленного театром «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной с участием Заслуженных артистов России Марии Шукшиной, Елены Сафоновой, Андрея Мерзликина, Народного артиста РСФСР Сергея Никоненко, а также Ивана Замотаева и Александра Когана.