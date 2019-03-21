Тамбов, 21 марта, 2019, 18:02 — ИА Регнум. В Тамбовской области XXXVIII Международный музыкальный фестиваль имени С.В. Рахманинова откроется 29 марта. Его главной особенностью станет расширение географии за счет концертов в городах и районах, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru О программе фестиваля журналистам рассказали его организаторы

Рахманиновский фестиваль, который является главным музыкальным событием года, пройдет на Тамбовщине с 29 марта по 30 апреля. Праздник высокого искусства вновь подарит зрителям встречи с музыкантами мировой величины, уникальными творческими коллективами, дирижерами, солистами из России, Польши, США.

О программе фестиваля журналистам рассказали его организаторы. Главной особенностью фестиваля этого года будет значительное расширение его географии. Много концертов состоится в городах и районах области. Сейчас для этого есть все возможности. Как считает губернатор Александр Никитин, творческое наследие Рахманинова занимает особое место в российской культуре. Поэтому важно, чтобы как можно больше зрителей смогли прикоснуться к творчеству этого великого композитора.

«Еще несколько лет назад мы не могли себе позволить играть крупные концерты в районах. А сегодня там появились новые концертные площадки благодаря масштабной модернизации домов культуры, которая проходит в последнее время. Безусловно, для местных жителей встречи с музыкантами мировой величины станут большим событием», — говорит заместитель начальника регионального управления культуры и архивного дела Сергей Саввин.

Площадками фестиваля станут Тамбовский академический драматический театр, Рахманиновский зал ТГМПИ, зал Тамбовского краеведческого музея, историко-культурный комплекс «Усадьба Асеевых», Римско-католический храм Воздвижения Святого Креста, а также дома культуры в городах и районах области.

Торжественное открытие состоится 29 марта в 18:30 на сцене Тамбовского драматического театра. В этот день в Тамбове в полном составе выступит один из выдающихся оркестров мира — Государственный симфонический оркестр Татарии под руководством народного артиста России Александра Сладковского. Также на сцене будет блистать народный артист России Николай Луганский. Прозвучат редко исполняемые на фестивалях произведения Рахманинова: Симфоническая фантазия «Утес», Фантастическая симфония Г. Берлиоза и концерт №1 для фортепиано с оркестром.

2 апреля в 18:00 в зале Тамбовского краеведческого музея пройдет традиционный Рахманиновский вечер с участием лауреатов областной премии имени выдающегося музыканта.

5, 6 апреля в 18:30 на сцене Тамбовского академического драматического театра зрителей ждет встреча с Московским камерным Шнитке-оркестром (художественный руководитель и дирижер заслуженный артист России, профессор Игорь Громов). В рамках Года Театра солисты, хор и оркестр оперной студии Московского государственного института музыки имени А.Г.Шнитке представят лирическую оперу на музыку Родиона Щедрина «Не только любовь».

12 апреля в 18:30 на сцене Тамбовского академического драматического театра выступит заслуженный артист России Даниил Спиваковский и объединенный оркестр народных инструментов ДМШ №2 имени В.К. Мержанова и колледжа имени В.К. Мержанова при ТГМПИ имени С.В.Рахманинова (руководители Алексей Моргунов и Алексей Артемьев). В программе — музыкальный моноспектакль «Мёртвые души» по произведениям Альфреда Шнитке.

1 апреля жителей Мичуринска ждет встреча с творческими коллективами и солистами Тамбовского колледжа искусств (Мичуринский драматический театр). 2 апреля во Дворце культуры Котовска состоится выступление кКонцертного духового оркестра ТГМПИ им. С.В.Рахманинова (художественный руководитель и дирижер — Дмитрий Чернов). 7 апреля в Центральном доме культуры Первомайского района пройдет концерт Московского камерного Шнитке-оркестра, 8 апреля в Рассказово выступит оркестр русских народных инструментов «Россияне» (художественный руководитель и главный дирижёр — заслуженный деятель искусств России, профессор Юрий Храмов).

14 апреля жителей Жердевского района ждет встреча с заслуженным артистом Республики Северная Осетия-Алания, лауреатом международных конкурсов, солистом Большого театра России, солистом театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова Алексеем Татаринцевым и Тамбовским камерным хором им. С.В. Рахманинова (художественный руководитель — заслуженный деятель искусств РФ Владимир Козляков). В этот же день в музее-усадьбе С.В. Рахманинова «Ивановка» (Уваровский район) состоится вечер камерной музыки с участием И. Гайдамович-Гжелонска (виолончель) (США) и Я. Гжелонска (фортепиано) (Польша).

15 апреля в зале Мичуринского драматического театра пройдет концерт Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов (главный дирижер — лауреат международных конкурсов Алексей Моргунов). 22 апреля с программой «Навстречу конкурсу П.И.Чайковского» в зале Тамбовского музыкально-педагогического института им. С.В.Рахманинова выступят молодые пианисты, лауреаты международных конкурсов Филипп Копачевский и Константин Емельянов (Москва).

9 и 10 апреля в Мичуринске (сцена драматического театра) и Тамбове (сцена академического драматического театра) прозвучат духовные песнопения Великого поста и Страстной седмицы в исполнении хора Ново-Иерусалимского монастыря (художественный руководитель — регент Г. Смирнов).

17 апреля в Рахманиновском зале Тамбовского музыкально-педагогического института им. С.В.Рахманинова выступит прославленный коллектив — Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А.Юрлова (художественный руководитель и главный дирижер — народный артист России, профессор Геннадий Дмитряк).

По традиции активное участие в фестивале примут тамбовские коллективы и солисты: Тамбовский симфонический оркестр (дирижер — Сергей Кисс), солисты: Татьяна Абдулина — Зимнухова (вокал), Анна Кортавенко (скрипка), Мария Гейнц (фортепиано).

Торжественное закрытие фестиваля состоится 30 апреля в 18:30. На сцене Тамбовского академического драматического театра прозвучат произведения С.В.Рахманинова в исполнении заслуженной артистки России Яны Иваниловой (сопрано), лауреата международных конкурсов Саида Гобечия (баритон) и Андрея Коробейникова (фортепиано).