Санкт-Петербург, 21 марта, 2019, 17:57 — ИА Регнум. Шведская группа In Flames, играющая в жанре мелодичного дет-метала, 23 апреля 2019 года выступит на концерте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила её официальная страница в соцсети «Вконтакте».

Stefan Bollmann Концерт группы In Flames

Концерт пройдет в рамках тура The Mask Tour 2019, релиз нового альбома группы I, The Mask запланирован на 1 марта 2019 года. «Кажется, это будет мощь! Готовы?», — заявил вокалист группы Андерс Фриден. Стоит отметить, что ранее коллектив уже представил некоторые новые композиции своим поклонникам.

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Напомним, свой первый альбом группа In Flames выпустила в 1994 году, он получил название Lunar Strain. Релиз двенадцатого по счету альбома Battles, предшествующего I, The Mask состоялся в 2016 году.