Москва, 21 марта, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Создание портфолио на ребёнка в рамках «Московской электронной школы» (МЭШ) чревато проблемами и для учащихся, и для родителей, и для учителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 марта рассказал сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий, комментируя слова мэра Москвы Сергея Собянина, поведавшего, что «одна из глобальных задач МЭШ — создание электронного портфолио учащегося», в котором будут результаты всех контрольных, результаты участия в олимпиадах и конкурсах.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж. Давид Черкасский. 1988. СССР Черная метка

«С точки зрения родителя, мне, например, совершенно не нравится идея, чтобы какие бы то ни было сведения о моём ребёнке где-то собирались и хранились, — сказал Луховицкий. — Я имею в виду даже не какие-то тайны, но даже сведения об олимпиадах. Совсем не обязательно, что я буду хотеть, чтобы это хранилось в каком-то контролируемом департаментом образования хранилище, потому что у меня нет доверия к создателям данной базы».

Во-вторых, Луховицкий признался, что не желает, чтобы, например, по окончании школы и при поступлении в вуз или при трудоустройстве работодатель и администрация вуза получали столь полную информацию о прошлом человека.

«Мне это может быть очень даже невыгодным, — сказал профсоюзный лидер. — Допустим, в шестом классе мой ребёнок что-нибудь плохое сделал, получил несколько «двоек», устроил скандал, попал в детскую комнату милиции, окошко камнем разбил и так далее. И чтобы потом всё это хранилось в его досье? А потом, условно говоря, в 20 лет он приходит наниматься на работу, а ему радостно говорят, что у него нехорошее досье? Это вызывает у меня вопросы. Вообще сама идея, что вся информация должна храниться в государственных структурах, меня настораживает. Я могу привести похожий пример. При департаменте образования в облачной бухгалтерии была и есть до сих пор такая «чёрная метка», которую выставляют учителям директора, желающие, чтобы следующий директор узнал, что этого учителя не надо брать на работу. Получается, что учитель ушёл, прервал отношения со своим работодателем — с какой стати государственный орган хранит у себя информацию? Почему? Это совершенно дико с точки зрения здравого смысла и с точки зрения работника».

Что касается учителей, то, по мнению Луховицкого, заявленные нововведения приведут к увеличению их нагрузки.

«Я прекрасно понимаю, что когда говорится «ребёнок будет собирать своё портфолио», в переводе на язык практики означает, что я теперь буду бегать за ребёнком и говорить ему: «А ты не забыл отсканировать полученный тобой где-то в Тьмутаракани какой-то дипломчик?», — заметил Луховицкий. — И, скорее всего, нам как учителям вменят это в обязанности. Нас будут заставлять. Нам скажут, что мы обязаны следить за тем, чтобы дети это заполняли. С точки зрения учителя, это приведёт к новой дополнительной и неоплачиваемой работе. И поскольку упомянута МЭШ, то по результатам того, что я как учитель знаю о МЭШ, я могу сказать — уровень имеющихся там методических разработок никто и никак не рецензирует».

Луховицкий подчеркнул, что любой учитель, участвующий в МЭШ, берёт и загружает в систему свои разработки.

«А потом другие учителя должны этими разработками пользоваться, — констатировал профсоюзный лидер. — То есть это хуже, чем любой педагогический журнал. Когда что-то печатается в педагогическом журнале, то там есть редакция, которая откровенной ерунды не пропускает. В МЭШ значительная часть материалов, судя по отзывам моих коллег, просто полная ерунда. И я знаю, что очень недовольны биологи, химики, географы, обществоведы, очень многие специалисты, и я боюсь, что отбор этих портфолио будет произведён на таком же уровне. Это будет сделано абсолютно некачественно, в абсолютном беспорядке, для того чтобы департамент образования мог отчитаться о том, как он успешно ввёл МЭШ. Известно, что по результатам работы Москвы планируется, если я не ошибаюсь, с 2020 года, вводить МЭШ по всей России. Я всеми силами буду стараться, чтобы этого не случилось».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, портфолио на ребёнка, которое будет сформировано в рамках «Московской электронной школы» (МЭШ), сведёт к минимуму риск фальсификации сведений о его способностях и успехах. По крайней мере, в это верит мэр Москвы Сергей Собянин, о чём он и заявил 21 марта на встрече с московскими педагогами.

«Одна из глобальных задач МЭШ — создание электронного портфолио учащегося. Можно попросить родителей, чтобы они контрольную работу написали, но информацию за все 11 лет учёбы невозможно подделать, — сказал мэр столицы. — Это огромный массив информации. Надо его создавать, обрабатывать и смотреть, как он пригодится ребенку. Главное — как и кто будет это оценивать. Надо специальный алгоритм разработать или что-то другое, не оценочное».

Более того, по словам Собянина, электронное портфолио ученика будет сопровождать его на протяжении всей его дальнейшей жизни.