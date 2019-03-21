Майкоп, 21 марта, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Развивать торгово-экономическое сотрудничество, а также культурные и гуманитарные связи намерены власти Республики Адыгея и Королевства Иордания. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыге, говорилось 21 марта на встрече главы РА Мурата Кумпилова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Иорданского Хашимитского Королевства в РФ Амджада Адайле. Посол находится в Майкопе с официальным визитом. Основной темой встречи стали перспективы сотрудничества, налаживания деловых связей и привлечения инвестиций в экономику региона.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи на встрече с послом Иордании

Глава Адыгеи, открывая встречу, отметил, что отношения Адыгеи и Иорданию давно вышли на практическую плоскость и в основном реализуются через большую адыгскую диаспору.

«Большое спасибо за проявленное внимание к Адыгее. У нас давно налажены контакты с Иорданией, где проживает много адыгов. Мы благодарны Королю Иордании, всему вашему государству за хорошее отношение к нашим соотечественникам. В своих действиях мы ориентируемся на дружественный характер российско-иорданских связей, хорошие отношения между лидерами наших стран. Адыгея готова вносить свой вклад в дальнейшее укрепление доверия между государствами и развитие многопланового взаимодействия», — отметил глава Адыгеи.

«Мы высоко ценим роль России в обеспечении мира и стабильности на Ближнем Востоке. Такая позиция отвечает долгосрочным интересам наших стран. И сегодняшний мой визит в Адыгею — один из шагов в укреплении отношений между Россией и Иорданией, развитии связей с вашим регионом, о котором многие знают в Иордании и хотят побывать в Адыгее», — сказал в ответном слове Амджад Адайле.

Мурат Кумпилов в числе перспективных совместных проектов назвал строительство современного частного многопрофильного медицинского центра — ранее этот вопрос обсуждался с прибывшими в Адыгею бизнесменами из Иордании — представителями адыгской диаспоры. Кроме того, взаимовыгодными направлениями сотрудничества могут стать проекты в туризме, промышленности, строительстве и в АПК. Отдельно обсуждались вопросы сотрудничества в образовательной сфере. Сегодня в вузах Адыгеи высшее образование получают 18 студентов из Иордании. Посол сообщил о планах по расширению экспорта образовательных услуг на основании достигнутого с Адыгейским госуниверситетом соглашения о сотрудничестве.

«У нас много общих точек соприкосновения для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Мы заинтересованы в этом и будем создавать все условия для выстраивания долговременного стратегического партнерства, для совместной реализации перспективных проектов. Убежден, что ваш визит в Адыгею придаст этому процессу дополнительный импульс», — отметил Мурат Кумпилов.

По итогам встречи решено составить перечень конкретных предложений в развитии торгово-экономических отношений, а также укреплении гуманитарных и культурных связей.

В рамках визита также планируется ряд культурно-познавательных мероприятий для знакомства с историей и национальной культурной жителей Адыгеи. Амджад Адайле приглашен на празднование Нового года по адыгским традициям, которое состоится 21 марта в центре Майкопа. Планируется также, что посол посетит Национальный музей РА, мастерскую известного ювелира Аси Еутых, совершит экскурсию по Майкопу и горной части Адыгеи.