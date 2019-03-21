Генуя, Италия, 21 марта, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Техники частной компании Autostrade подделали показатели датчиков, что стало одной из причин обрушения моста Моранди в Генуе в августе 2018 года, сообщает La Stampa в четверг, 21 марта, со ссылкой на данные прокуратуры.

Salvatore1991 Мост Моранди. Генуя

Обвинение в подделке данных предъявлено пяти сотрудникам дочерней компании Autostrade. Общее обвинение может быть переквалифицировано, и вместо «недооценки риска» подозреваемым будут вменять умышленное убийство.

14 августа 2018 года в результате частичного обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. Основными причинами трагедии по итогам предварительного расследования сочли конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

Итальянские власти еще в августе заявили об ответственности за трагедию компании Autostrade, «дочки» группы Benetton, оператора данной платной трассы, а также своих предшественников, которые заключали концессионные соглашения с бизнесом на несправедливых условиях (как намекали министры, небезвозмездно).

Осенью министры обещали разорвать концессионный контракт с группой Benetton без выплаты компенсации и взыскать 150 млн евро. Обсуждался вопрос о ренационализации отрасли и об исках против политиков, заключавших договоры с частным бизнесом на несправедливых условиях. Окончательных решений по этим вопросам не принято.

Новый мост должен быть достроен в конце 2019 года. Общая стоимость проекта — 290 млн евро. Строят новый мост на деньги группы Benetton.

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