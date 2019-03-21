Москва, 21 марта, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Министерство обороны России направило военно-политическому руководству блока НАТО приглашение на VIII Московскую конференцию по международной безопасности, сообщил 21 марта на брифинге для военных атташе замглавы российского военного ведомства генерал-полковник Александр Фомин.

Минобороны России Александр Фомин

При этом Александр Фомин подчеркнул, что слово будет предоставлено выразителям любой точки зрения вне зависимости от их согласия с российской позицией.

«В этом году мы пригласили принять участие в конференции глав военных ведомств 124 государств, в том числе и стран-членов Североатлантического альянса и Европейского союза, а также военно-политическое руководство НАТО», — сказал Александр Фомин.

Главной целью конференции, напомнил заместитель министра обороны РФ, является совместный поиск решений проблем безопасности путем честного, открытого и равноправного диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, VIII Московская конференция по международной безопасности пройдет в российской столице 23−25 апреля.