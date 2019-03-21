Рим, 21 марта, 2019, 17:30 — ИА Регнум. В январе 2019 года граждане Италии поджали в службу социального обеспечения 201 тысячу заявок на получение пособия по безработице, что на 13% больше, чем в январе 2018 года, передает La Stampa в четверг, 21 марта.

Карикатура о безработице из чикагского журнала (фрагмент). 1902 год

Ранее итальянские статистики сообщили, что уровень безработицы в стане в последний год снизился, а доля имеющих работу достигло рекордных с 2008 года показателей.

Также в службе социального обеспечения сообщили, что уже почти 100 тысяч граждан Италии подали заявки о выходе на пенсию по новым правилам. Две трети заявок поступили от мужчин.

С лета 2019 года на пенсию в Италии можно будет выйти не в 67 лет, как раньше, а в 62, но только при наличии 38 лет трудового стажа.

Читайте также: Доля граждан Италии, имеющих работу, вернулась к докризисному уровню