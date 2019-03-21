Брюссель, 21 марта, 2019, 17:26 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает, что ЕС не даст Великобритании отсрочки выхода, и сторонам стоит подготовиться к «жесткому Brexit», 21 марта передает агентство Reuters.

Евросоюз

По словам Меркель, Brexit — событие «исторического значения», и призвала «действовать осторожно и работать до последней минуты» для достижения сделки между ЕС и Великобританией.

«Но мы также должны подготовиться к тому, что этого не произойдет», — отметила Меркель.

Читайте также: ЕС готов к отсрочке Brexit — если британский парламент поддержит соглашение