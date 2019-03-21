Тула, 21 марта, 2019, 17:25 — ИА Регнум. В России необходимо выработать стратегию промышленного роста, способную обеспечить диверсификацию промышленности и изменение роли России на мировых товарных рынках. Об этом заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 21 марта в Москве на заседании рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Промышленность», сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. В заседании, которое состоялось под председательством Дюмина, приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, депутаты Государственной думы РФ, члены Совета Федерации РФ, представители федеральных органов власти, главы регионов, руководители промышленных предприятий. На заседании глава Тульской области напомнил, что промышленная политика является одним из элементов экономического благополучия страны, и почти каждый из 12 утвержденных национальных проектов содержит направления, относящиеся к деятельности рабочей группы.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Алексей Дюмин провел заседание рабочей группы Госсовета

Алексей Дюмин обратил внимание членов рабочей группы на то, что в настоящий момент перед страной стоят вызовы, которые могут существенно повлиять на динамику промышленного роста. Так, он отметил, что до сих пор высока роль сырьевого сектора в российской экономике. По мере развития новых технологий усиливается риск радикального удешевления сырья и продукции первых переделов. По словам тульского губернатора, необходимо выходить на внешние рынки с новым, высокотехнологичным продуктом, при этом остается высокой зависимость отечественной промышленности от бюджетных и квази-бюджетных инвестиций. В связи с этим, отметил глава Тульской области, нужно обеспечить неизменность правил работы и долгосрочного инвестирования, сформулировать конкретные меры, которые позволят снизить риски инвесторов. Новая редакция закона о поощрении и защите капиталовложений направлена на развитие в России уникальных прорывных технологий.

Также актуален вопрос увязки развития транспортной и энергетической инфраструктуры страны с реализацией крупных инвестиционных проектов: новые крупные производства должны быть обеспечены примыкающими железнодорожными, газораспределительными и электроподстанциями. Работа по обеспечению инфраструктурой должна вестись как в рамках инвестиционных проектов предприятий, так и за счет инвестиционных программ естественных монополий.

«Наша цель — выработка стратегии промышленного роста, способной обеспечить диверсификацию промышленности и изменение роли России на мировых товарных рынках. Определять этот рост должны понятные, счетные показатели, такие как рост объема инвестиций в основной капитал промышленных предприятий, рост выпуска и рост несырьевого, промышленного экспорта. Рабочую группу при этом предлагаю рассматривать как живую, постоянно действующую площадку для выработки конкретных предложений по совершенствованию промышленной политики. Предложения должны быть действенными, основанными на практике успешных регионов и компаний», — сказал Алексей Дюмин.

На заседании по результатам анализа предложений регионов было принято решение о создании отдельных рабочих подгрупп по актуальным для страны и регионов направлениям. В их числе — «Нормативное регулирование промышленной политики», «Приоритетные отрасли развития», «Региональная политика и инфраструктурное обеспечение», «Инвестиционная деятельность и обеспечение доступности финансирования», «Поддержка промышленного экспорта и выход на новые рынки» и «ОПК и диверсификация продукции».

Виктор Евтухов отметил, что с Тульской областью налажено тесное взаимодействие. Он подчеркнул, что в числе главных целей сегодня — увеличение инвестиций в основной капитал, для чего разработан новый механизм поддержки производителей для поддержки экспорта (КППК). С 1 апреля начинается отбор предприятий, на 2019 год намечено подписание около 250 соглашений. Основная часть мер будет направлена на реализацию импортозамещения.