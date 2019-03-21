Гатчина, Ленинградская область, 21 марта, 2019, 18:19 — ИА Регнум. Литературный фонд Владимира Набокова в Швейцарии может безвозмездно передать личные вещи писателя музею-усадьбе «Рождествено», который находится в Гатчинском районе Ленинградской области. Речь идет о 300 предметах из архивов автора.

Дарья Драй ИА REGNUM Музей-усадьба «Рождествено»

Дарья Драй ИА REGNUM Музей-усадьба «Рождествено»

Как передает 21 марта корреспондент ИА REGNUM, в настоящее время усадьба нуждается в реставрации, но ее надеются завершить к 2020 году. Музей и власти Ленобласти надеются, что такое существенное пополнение коллекции придаст усадьбе «Рождествено» особый статус и увеличит поток гостей, которых в 2018 году было более 36 тысяч человек.

«Поскольку возникли некоторые проблемы с возможностью приема этого наследия музеем Набокова, который находится в Петербурге, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выступил с инициативой, согласно которой усадебный дом Набокова может временно или постоянно принять этот фонд на хранение», — рассказала 21 марта директор «Музейного агентства» Ленобласти Леся Колесникова.

Дарья Драй ИА REGNUM Музей-усадьба «Рождествено»

Сегодня в собрании «Музейного агентства» находятся более четырех тысяч единиц основного фонда. Все предметы поставлены на музейный учет, около 50% уже оцифровано, что дает доступ к ним зарубежным и российским специалистам. Мемориальные вещи Владимира Набокова могут стать логичным продолжением имеющейся коллекции.

«Думаю, если этот фонд будет передан музею в «Рождествено», это сможет повысить статус музея, увеличить его российскую и международную известность. Те материалы, которые могут быть переданы на хранение в музей, будут оцифрованы и выложены в открытый доступ, чтобы исследователям, которые занимаются творчеством Набокова, была предоставлена возможность пользоваться ими беспрепятственно», — добавила Колесникова.

Дарья Драй ИА REGNUM Элементы здания, требующие реставрации

Однако пока усадьба находится в достаточно удручающем состоянии. Сотрудники музея жалуются на то, что многое приходится делать своими руками и с помощью волонтеров, например красить пол. Верхний этаж не избавлен от грибка.

Дарья Драй ИА REGNUM Элементы здания, требующие реставрации

Дарья Драй ИА REGNUM Музей-усадьба «Рождествено»

Проект реставрации здания — уникального деревянного дворца конца XVIII века — уже готов, его выполнила компания «Аксиома». Он предполагает восстановление экстерьеров, интерьеров памятника, обеспечение объекта инженерной инфраструктурой. Колесникова утверждает, что при ведении работ будут стараться сохранять имеющиеся элементы, заменяя их только тогда, когда под вопросом окажется их несущая способность.

Дарья Драй ИА REGNUM Элементы здания, требующие реставрации

Усадебный дом исследовался еще в советские времена институтом «Спецпроектреставрация». Специалисты успели сфотографировать усадьбу и провести натурные исследования до пожара 1995 года, что позволило сохранить достаточно информации для реставрации. Леся Колесникова отмечает, что по иконографии и архивам удалось выявить фрагменты росписи, декоративно-прикладные элементы, например сохранившуюся лепнину.

«При пожаре 1995 года наш особняк пострадал значительно, основные утраты связаны с бельведером и верхней частью здания. Южная анфилада сохранилась лучше всего, эти стены, дверные, оконные проемы — даже дранка под штукатуркой — всё свое, родное. Поэтому она потребовала самых небольших вложений в процессе реставрации», — говорит директор музея-усадьбы «Рождествено» Ирина Авикайнен.

«Нам очень сильно повезло. Пожар, конечно, — это большая трагедия, но подготовка к реставрации велась уже с начала 1990-х годов, и к 1995 году проект реставрации здания с исследованием был выполнен. То есть сейчас есть база, даже те помещения, стены, которые были воссозданы, — есть исторически обоснованные и выверенные материалы, состояние, которое было до пожара, цвета краски в том числе», — добавляет она.

Дарья Драй ИА REGNUM Музей-усадьба «Рождествено»

Авикайнен ждет, что после реставрации музей получит обновленное здание, но внешне оно мало изменится с точки зрения планировки, хотя обшить фасад придется практически заново — сейчас он осыпается.

«Фотофиксация также проводилась и в начале ХХ века, видимо, после того как усадьбу уже покинули ее владельцы. Это дает нам небольшой иконографический материал из того периода. Также в музее хранятся альбомы фотографий семьи Рукавишниковых-Набоковых, где тоже можно видеть какие-то сюжеты, связанные с жизнью этого усадебного комплекса», — сообщила Леся Колесникова.

Дед писателя Набокова, Иван Васильевич Рукавишников, приобрел дом в конце XIX века. Тогда же были построены птичники, конюшни, теплицы, возведена однопролетная деревянная лестница с перилами от шоссе на холм, в парке появился теннисный корт.

Дарья Драй ИА REGNUM Село Рождествено

Это был период расцвета усадьбы. Семья Набоковых проводила здесь летние месяцы, что оказало значительное влияние на творчество писателя. Рождествено — единственная сохранившаяся летняя усадьба, родная для Владимира Набокова. После революции 1917 года здесь расположили общежитие ветеринарного техникума.

«С фасадом у нас тоже очень интересная история. Сама архитектура здания — это строгий классицизм, и первоначальная обшивка здания производилась примерно так, как мы видим сейчас. А во времена Рукавишниковых, во время ремонта, который Иван Васильевич выполнил после покупки дома, здание было уже обшито современной на тот момент вагонкой. Если прогуляться в парк, то с правой стороны сохранился до сих пор дом садовника. Там можем увидеть образец той, «набоковской» вагонки», — поясняет Ирина Авикайнен.

Дарья Драй ИА REGNUM Храм Рождества Богородицы

Она отмечает, что здесь с 2001 года уже активно принимают посетителей. В залах расположены «временные выставки», постоянной экспозицией сотрудники это назвать не могут, хотя и подчеркивают, что музей имеет 60-летнюю историю.

«Очень интересна история самого края, места и конкретного дома. Мы должны нашим посетителям всё рассказать, показать. В некоторых помещениях у нас уже выполнены ремонтные работы, в некоторых — только наполовину», — говорит Авикайнен.

Дарья Драй ИА REGNUM Зал усадьбы

Дарья Драй ИА REGNUM Экспозиция музея

Дарья Драй ИА REGNUM Зал усадьбы

Дарья Драй ИА REGNUM Кухня усадьбы

Дарья Драй ИА REGNUM Проект реставрации

Музей в Рождествено был создан в 1957 году, когда в местной библиотеке открылась выставка «Прошлое и настоящее села Рождествено». С 2 февраля 1988 года — «Рождественский историко-литературный и мемориальный музей В. Набокова». С 2015 года в музее работает девять выставочных залов, рассказывающих об усадебной жизни и владельцах дома.

Дарья Драй ИА REGNUM Экспозиция музея

Дарья Драй ИА REGNUM В усадьбе Рождествено

Дарья Драй ИА REGNUM Фотография усадьбы времен Набокова

Дарья Драй ИА REGNUM Заметки Набокова

Дарья Драй ИА REGNUM Проект реставрации