Санкт-Петербург, 21 марта, 2019, 17:00 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области на пятницу, 22 марта, вновь объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за штормового ветра. Это означает, что погода на улице может быть потенциально опасна для людей.

ИА REGNUM Весенний снегопад в Петербурге

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу, ссылаясь на данные синоптиков, 22 марта в Северной столице местами порывы северо-западного ветра могут достигать скорости 19−24 м/с.

По данным ГУ «Санкт-Петербургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 марта в Петербурге ночью осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью −1…+1 градуса, днем +2…+4 градуса. Ночью и утром на дорогах местами будет гололедица.

В Ленинградской области ночью также осадки, на западе региона в виде дождя и мокрого снега, на востоке — в виде мокрого снега, снега. Днем в большинстве районов небольшой мокрый снег. Ветер в порывах также до 19−24 м/с. Температура воздуха ночью −3…+2 градуса, днем +1…+6 градуса. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Предыдущий раз сильный ветер в петербургском регионе отмечался 18 марта.