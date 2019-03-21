Лондон, 21 марта, 2019, 16:57 — ИА Регнум. Неизвестные вандалы разбили стекла в пяти мечетях в Бирмингеме в Центральной Англии, 21 марта передает агентство Associated Press.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молитва

По словам министра внутренних дел Великобритании Саджида Джавида, атаки в Бирмингеме «глубоко беспокоят» его.

«Ненавистному поведению не должно быть никакого места в нашем обществе», — заявил министр.

Власти считают, что нападения на мечети могли быть организованы ультраправыми группировками.

Представитель городского совета Бирмингема Васим Заффар заявил, что городское сообщество «ответит на ненависть» — «любовью, миром и гармонией».

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