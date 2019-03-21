Москва, 21 марта, 2019, 18:24 — ИА Регнум. При внедрении электронных портфолио в школах необходимо получить письменное согласие родителей на сбор и защиту персональных данных учеников, а также предварительное обсудить данный вопрос с представителями широкой общественности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель комитета Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг «Российским гражданам — достойное образование», член экспертного совета при правительстве РФ Виктор Панин.

Fadm.gov.ru Юные участники «Российского движения школьников»

Он прокомментировал одну из ключевых задач проекта «Московская электронная школа», названных мэром Москвы Сергеем Собяниным на встрече с педагогами, — создание портфолио учеников.

«Есть много вопросов, которые требуют широкой общественной дискуссии. К сожалению, чиновники зачастую принимают решения, не учитывая мнения людей, и получают негативную реакцию общества и не тот результат, на который рассчитывали», — заявил Панин.

Эксперт напомнил, что изначально власти преследовали иные цели при введении МЭШ — внедрение инноваций в образовательный процесс. На развитие данного проекта тратятся колоссальные средства, однако никто не проводил опросы среди родителей и учеников о необходимости создания электронных портфолио и не поднимал вопросы безопасности таких нововведений.

Например, в ситуации, когда ребёнок показывает не очень высокие результаты, но затем начинает использовать и развивать свои способности по-максимуму, прежние результаты станут его только демотивировать. И это в лучшем случае.

«В худшем это также будет влиять на отношение к нему окружения, руководителей тех структур, куда он пойдёт работать. Заглянув в аттестат и увидев двойку, руководитель может использовать её в качестве основания для увольнения или выстраивать с ним несколько иные отношения», — отметил Виктор Панин.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с московскими педагогами столичный градоначальник заявил, что портфолио на ребёнка, которое будет сформировано в рамках «Московской электронной школы», сведёт к минимуму риск фальсификации сведений о его способностях и успехах.

«Одна из глобальных задач МЭШ — создание электронного портфолио учащегося», — заявил мэр Москвы.

Читайте подробнее: Собянин: одна из задач МЭШ — собирать данные на ученика