Для электронных портфолио МЭШ нужно согласие родителей — эксперт
Москва, 21 марта, 2019, 18:24 — ИА Регнум. При внедрении электронных портфолио в школах необходимо получить письменное согласие родителей на сбор и защиту персональных данных учеников, а также предварительное обсудить данный вопрос с представителями широкой общественности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель комитета Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг «Российским гражданам — достойное образование», член экспертного совета при правительстве РФ Виктор Панин.
Он прокомментировал одну из ключевых задач проекта «Московская электронная школа», названных мэром Москвы Сергеем Собяниным на встрече с педагогами, — создание портфолио учеников.
«Есть много вопросов, которые требуют широкой общественной дискуссии. К сожалению, чиновники зачастую принимают решения, не учитывая мнения людей, и получают негативную реакцию общества и не тот результат, на который рассчитывали», — заявил Панин.
Эксперт напомнил, что изначально власти преследовали иные цели при введении МЭШ — внедрение инноваций в образовательный процесс. На развитие данного проекта тратятся колоссальные средства, однако никто не проводил опросы среди родителей и учеников о необходимости создания электронных портфолио и не поднимал вопросы безопасности таких нововведений.
Например, в ситуации, когда ребёнок показывает не очень высокие результаты, но затем начинает использовать и развивать свои способности по-максимуму, прежние результаты станут его только демотивировать. И это в лучшем случае.
«В худшем это также будет влиять на отношение к нему окружения, руководителей тех структур, куда он пойдёт работать. Заглянув в аттестат и увидев двойку, руководитель может использовать её в качестве основания для увольнения или выстраивать с ним несколько иные отношения», — отметил Виктор Панин.
Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с московскими педагогами столичный градоначальник заявил, что портфолио на ребёнка, которое будет сформировано в рамках «Московской электронной школы», сведёт к минимуму риск фальсификации сведений о его способностях и успехах.
«Одна из глобальных задач МЭШ — создание электронного портфолио учащегося», — заявил мэр Москвы.
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