Нью-Дели, 21 марта, 2019, 18:10 — ИА Регнум. Государственный департамент США 20 марта в своем отчете о соблюдении прав и свобод человека и гражданина заявил о своей обеспокоенности положением четырех миллионов человек, которые были исключены из национальной системы учета граждан в индийском штате Ассам. Кроме того, отчет содержит подробное описание нарушений прав человека в Индии, основными жертвами которых являются этнические и религиозные меньшинства, а также уязвимые слои населения.

Айтен Юран

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», в документе утверждается, что беженцы, вынужденные переселенцы и представители меньшинств нуждаются в более эффективных правовых гарантиях для предотвращения нарушений прав человека. Так в докладе отражено, что мусульмане, далиты и представители племен составляют 53% заключенных, ожидающих суда в тюрьмах, условия содержания в которых являются «опасными для жизни».

Кроме того, в число нарушений прав человека в Индии вошли использование детей-солдат повстанческими группами и боевыми отрядами при организации нападений на правительственные объекты, а также причинение тяжелого вреда здоровью сотрудникам СМИ. Согласно отчету, наиболее часто нарушения прав человека встречаются в штатах Уттар-Прадеш (Лакхану), Чхаттисгарх (Райпур) и Джамму и Кашмир (Джамму/Сринагар).