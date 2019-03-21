Москва, 21 марта, 2019, 17:18 — ИА Регнум. Рост оборота розничной торговли в РФ связан почти исключительно с ростом цен, считает экономист Александр Чеканский. Об этом он заявил 21 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что оборот розничной торговли в России увеличился в феврале 2019 года на 2% в годовом сопоставлении.

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«Прежде всего повлияла инфляция, — сказал Чеканский. — Скачок розничных цен, который произошёл как раз в декабре, январе и феврале. Иными словами, весь этот рост оборота связан почти исключительно с подорожанием товаров и услуг, а не с тем, что люди вдруг стали больше покупать. Ну и, честно говоря, реального увеличения розничного товарооборота я не вижу. Как и резервов для его роста в 2019 году. Думаю, что в 2019 году он будет оставаться на прежнем уровне. Если вы посмотрите на цифры, то увидите, что инфляция, например, в январе 2019 года ускорилась в три раза по сравнению с январём прошлого года. Это результат повышения НДС».

Напомним, что, согласно данным Росстата, распространённым агентством «Росбалт», оборот розничной торговли в России в феврале 2019 года достиг 2 трлн 440,4 млрд рублей и увеличился таким образом на 2% в годовом выражении.

Кроме того, уточняется, что за первые два месяца текущего года оборот розничной торговли увеличился в годовом исчислении на 1,8% до 4 трлн 929,7 млрд рублей.