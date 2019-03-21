Тегеран, 21 марта, 2019, 17:25 — ИА Регнум. Министр экономики Ирана Фархад Дежпасанд во время работы совместной китайско-иранской комиссии в Пекине, заявил, что КНР намерена выделять кредиты на специальных условиях для фирм, собирающихся импортировать товары из Исламской республики, сообщает иранское информационное агентство «IRNA».

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По словам министра, в ходе заседания совместной китайско-иранской комиссии, обсуждались различные пути расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, в том числе предоставление вышеупомянутых кредитов. Министр экономики КНР Чжун Шань подчеркнул важность развития партнерства в туристической сфере, пообещав, что КНР предоставит необходимые возможности для тех граждан, которые собираются посетить Иран.

Фархад Дежпасанд также сообщил, что ежегодно более 100 миллионов китайских туристов посещают различные страны мира, и, если всего 2% из них приедут в Иран, то они внесут весомый вклад в развитие экономики Исламской республики.