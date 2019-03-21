Тверь, 21 марта, 2019, 16:33 — ИА Регнум. Концепция развития IT-индустрии будет разработана в Тверской области. С такой инициативой, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, выступил губернатор Игорь Руденя 21 марта в ходе встречи с представителями бизнеса Тверской области в сфере IT-технологий. В числе участников встречи были руководители ООО «Комплексные системы», «Центрпрограммсистем», НИИ информационных технологий, технологического центра Accenture и других компаний. На встрече обсуждалось развитие электронной системы предоставления услуг гражданам, IT-технологий в туризме, телемедицины, информационной безопасности, систем 112 и «Безопасный город», современных средств мониторинга пожарной обстановки, использование технологий дополненной реальности в различных сферах.

Пресс-служба правительства Тверской области Встреча главы Тверской области с представителями IT-сферы

«Для нас сфера IT является важной и перспективной в связи с развитием цифровой экономики в регионе по разным направлениям: здравоохранение, образование, социальная защита, отрасли строительства, дорожного хозяйства. Кроме того, развитие IT-индустрии даст региону создание новых высокотехнологичных рабочих мест во внебюджетной сфере», — отметил Игорь Руденя.

В числе основных вопросов встречи — обеспечение IT-компаний квалифицированными специалистами. Как отмечалось, в регионе с начала этого года стартовала модернизация системы профобразования. Она предполагает создание 10 производственно-образовательных кластеров, в том числе в сфере информационных технологий. Представители IT-бизнеса выразили готовность принять участие в проекте на разных уровнях образования — от школьного до высшего. Уже сегодня некоторые компании региона сотрудничают с детским технопарком «Кванториум», где обучение информационным технологиям ведётся по отдельному профилю.

Представители бизнеса выступили с рядом предложений по поддержке IT-компаний со стороны государства. Глава региона дал поручение министерству экономического развития Тверской области создать современную, эффективную системы развития и поддержки IT-бизнеса: при министерстве появится отдельное структурное подразделение, которое обеспечит взаимодействие бизнеса, научного сообщества и органов власти.

Кроме того, в Тверской области планируется создать специализированный IT-технопарк, что обеспечит необходимой инфраструктурой стартап-проекты и действующие компании.