Киев, 21 марта, 2019, 16:33 — ИА Регнум. Приглашение президента Украины Петра Порошенко поучаствовать в неформальном «мини-саммите» Украина — ЕС является доказательством его поддержки в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах, заявил 21 марта представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

Напомним, Пётр Порошенко отправился с рабочим визитом в Брюссель для участия в «мини-саммите» Украина-ЕС вместе с главой Евросовета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и спикером Европарламента Антонио Таяни.

По мнению Медведева, приглашение Порошенко в такую компанию это явный признак его поддержки как политика, «способного обеспечить дальнейшие сближение Украины с ЕС».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. На этот пост претендуют 39 кандидатов.