Кабул, 21 марта, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Заместитель командующего 209 корпусом Национальной армии Афганистана генерал Адам Хан Матин представил отчет о результатах борьбы с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических группировок на севере Афганистана.

(сс) ArmyAmber Армия Афганистана

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», на севере страны за последний год было проведено 88 операций по уничтожению боевиков, в рамках которых был ликвидирован 3771 сторонник движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических организаций.

Заместитель командующего 209 корпусом Национальной армии Афганистана добавил, что среди убитых боевиков числится 64 гражданина иностранных государств.

Генерал Адам Хан Матин также опроверг все заявления о значительных потерях личного состава Национальных сил безопасности и обороны, отметив, что на данный момент ни один из опорных пунктов правительственных сил на севере и северо-востоке страны не находится под осадой.