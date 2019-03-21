Дамаск, 21 марта, 2019, 16:30 — ИА Регнум. 20 марта сирийские курды раскритиковали «угрожающую риторику» министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюб. Как сообщает саудовская ежедневная газета «Ash-SharkAl-Ausat», генерал Айюб ранее заявил о том, что «его правительство вернет обратно все территории, находящиеся под контролем Демократических сил Сирии (СДС) посредством соглашения о перемирии или с применением силы».

(сс) Kurdishstruggle Курды

«Использование подобной риторики против СДС, которые освободили север и восток страны от террористов, ведет только к расколу страны», — ответили представители СДС на заявление министра обороны. «Речи Айюба свидетельствуют о продолжении «расистской» политики, которая и привела страну к существующей катастрофе».

Демократические силы Сирии — альянс сил вооружённой оппозиции в Сирии, состоящий преимущественно из курдов.