Москва, 21 марта, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 11 по 17 марта снизилась на три копейки и составила 43,98 рубля за литр. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

(сс) levulyanich 1 копейка

Средняя стоимость дизельного топлива за этот же период снизилась на шесть копеек — до 46,90 рубля за литр.

При этом с начала текущего года, по оценке Росстата, автомобильный бензин подорожал на 0,5%, дизельное топливо — на 0,9%.

В течение недели снижение цен на бензин зафиксировано в 13 центрах субъектов Федерации. Наиболее заметно цены снизились в Ярославле — на 1,4%, Кызыле — на 1,1%.

Рост цен на бензин наблюдался в четырёх региональных центрах: в Великом Новгороде и Владимире — на 0,2%, Твери и Нальчике — на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за неделю цены на бензин в среднем не изменились.