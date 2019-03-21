Токио, 21 марта, 2019, 17:50 — ИА Регнум. В апреле премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит США, где встретится с президентом Дональдом Трампом для торговых переговоров. Трамп, в свою очередь, уже отметил, что займет жесткую позицию в отношении Токио. Американский президент потребует «всеобъемлющего» соглашения. По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», Трамп высказал недовольство по поводу японских тарифов на говядину и свинину. Япония, в частности, защищает отечественного производителя сельскохозяйственной отрасли.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Правительство Японии также подтверждает, что предстоящие переговоры в основном будут касаться именно тарифных вопросов. Токио пока рассчитывает только на TAG (Соглашения по товарам) с некоторыми оговорками, но Вашингтон хочет добавить и сферу услуг.

Не так давно вступило в силу Соглашение о ЗСТ (зоне свободной торговли) между Японией и Европейским союзом. У США тоже есть намерения подписать ЗСТ с Японией.