В Японии больше 40% компаний обеспокоены каникулами в честь новой эры
Токио, 21 марта, 2019, 16:22 — ИА Регнум. 20 марта японская исследовательская компания Teikoku Databank опубликовала данные опроса, проводившегося среди японских компаний. У респондентов поинтересовались, как они относятся к долгим каникулам и к началу новой эры в японском летосчислении в честь интронизации наследного принца Нарухито. 43,6% компаний отметили негативное влияние этого события на бизнес.
По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», компании обеспокоены, что каникулы повлекут за собой корпоративные расходы, но, в то же время, 12% отмечают, что вырастет потребительский спрос и настроение общественности.
Помимо всего, возникнет проблема с началом новой эры — по предварительным данным, 2019 год «поделится» на две эры: до интронизации Нарухито (эпоха «Хэйсэй» императора Акихито) и после (новая эпоха, название которой будет известно в день вступления нового императора на престол). Название эры — девиз правления императора.