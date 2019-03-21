Токио, 21 марта, 2019, 16:22 — ИА Регнум. 20 марта японская исследовательская компания Teikoku Databank опубликовала данные опроса, проводившегося среди японских компаний. У респондентов поинтересовались, как они относятся к долгим каникулам и к началу новой эры в японском летосчислении в честь интронизации наследного принца Нарухито. 43,6% компаний отметили негативное влияние этого события на бизнес.

Грук Андрей ИА Красная Весна Тенсю (центральная башня) замка Химэдзи, Химэдзи, Япония

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», компании обеспокоены, что каникулы повлекут за собой корпоративные расходы, но, в то же время, 12% отмечают, что вырастет потребительский спрос и настроение общественности.

Помимо всего, возникнет проблема с началом новой эры — по предварительным данным, 2019 год «поделится» на две эры: до интронизации Нарухито (эпоха «Хэйсэй» императора Акихито) и после (новая эпоха, название которой будет известно в день вступления нового императора на престол). Название эры — девиз правления императора.