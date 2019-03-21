Москва, 21 марта, 2019, 15:58 — ИА Регнум. Российский актер, режиссер и продюсер Данила Козловский планирует снять фильм про аварию на Чернобыльской АЭС, произошедшую в апреле 1986 года. Об этом 21 марта сообщил портал «Фильм Про».

Чернобыль

Картина получит название «Опасная вода». В центре повествования будет находиться пожарный по имени Алексей, вместе с другими ликвидаторами отправляющийся в вылазку под реактор. Отмечается, что, возможно, снимать картину будут на одной из действующих российских АЭС.

Читайте также: Анимационный фестиваль в Суздале: как это было?

Напомним, Данила Козловский пока что имеет лишь один фильм в своем режиссерском потфолио — «Тренер». Картина вышла на экраны российских кинотеатров в июле 2018 года, ей удалось собрать в прокате около $14 млн. В 2018 году Козловский снялся в 6-м сезоне сериала «Викинги», который показывает телеканал History.