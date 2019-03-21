Приштина, Сербия, 21 марта, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Советник премьер-министра Косово Рамуша Харадиная Халиль Матоши прокомментировал заявления главы сербского Министерства по Косово Марко Джурича, в которых сербский политик отрицал виновность сербских сил в резне албанцев в Рачаке 15 января 1999 (также известной как инцидент в Рачаке, массовое убийство в Рачаке), ставшей одним из поводов для бомбардировок Югославии силами НАТО.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Косово

Албанское новостное агентство «Telegrafi» приводит текст публикации Матоши в социальной сети Faceoook:

«Переговоры с ястребом Марко Джуричем?!

Нет, спасибо!

Приштинские СМИ, цитируя сообщение телерадиокомпании Белграда Б92, сообщают, что один из сторонников политики Милошевича, ответственный за Косово в правительстве Белграда, Марко Джурич, вместо того, чтобы принести албанцам извинения за причиненное им горе, отрицает даже сам факт массового убийства в Рачаке, подтвержденный главой KDOM (Контрольная миссии ОБСЕ в Косово) Уильямом Уокером.

Кроме того, неофашист Джурич отрицает и другие преступления, совершавшиеся в каждом уголке Косово. Обвиняя НАТО в интервенции в Сербию Милошевича (Слободан Милошевич, сербский президент (1989−1997, президент Союзной республики Югославия (1997−1999), проводил националистическую политику. Обвиняется в раздувании этнических конфликтов на территории Югославии), произведенную с целью прекращения геноцида в отношении албанцев, он игнорирует, помимо прочего, совершенные сербскими силами в Косово убийство 1370 детей в возрасте от года до 15 лет, изнасилование более 20 тысяч албанских женщин и убийство более десяти тысяч мирных граждан, зафиксированные Международным гуманитарным фондом, штаб-квартира которого находится в Белграде.

Вот с кем должна возобновить диалог косовская сторона?! Вот за чье дело ратуют некоторые круги в ЕС и госпожа Могерини (Федерика Могерини, Высокий представитель ЕС по иностранным делам)!? Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и все руководство ЕС в Брюсселе должны бы были ужаснуться этому заявлению вместо того, чтобы обвинять Косово.

Попросту говоря, Джурич — классический фашист!

Он во второй раз убил убитых в Косово!»