Астана, 21 марта, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Президент Армении Армен Саркисян высоко оценил вклад бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в становление и развитие двусторонних отношений, сообщили 21 марта в пресс-службе президента Казахстана.

Назарбаев Нурсултан

В ходе телефонного разговора Саркисян добавил, что Назарбаев является политиком, который внес значительный вклад в укрепление стабильности и безопасности в мире. Стороны договорились продолжать регулярные контакты.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта председатель правительства Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым после его заявления об отставке. Премьер-министр Армении высоко оценил вклад Назарбаева в становлении интеграционных евразийских проектов.