Прага, 21 марта, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Мощный шестиколесный пикап на базе Chevrolet Silverado представило чешское ателье Bureko, 21 марта сообщается на сайте Motor1.

Motor1 Шестиколесный пикап на базе Chevrolet Silverado

Пикап имеет некоторое сходство с американским Хаммером. Хотя это и не самая экстравагантная модель Bureko, тем не менее внешний вид авто впечатляет. Грузовик построен на платформе Chevrolet Silverado. Однако модификация машины-донора неизвестна.

Длина новинки составляет 6200 мм, что примерно на 500 мм длиннее, чем знаменитый Mercedes-ANG G63 6×6. Интерьер Bureko сильно не отличается от внутренностей Chevrolet Silverado. Предлагается два варианта оформления пятиместной кабины — double cab или crew cab.

Пикап 6×6 может оснащаться следующими опциями: системами контроля рядности и экстренного торможения, автоматическим парковщиком и другими.

Мощность самой дорогой модели составит 1000 л. с.

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