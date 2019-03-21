Москва, 21 марта, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассчитал всё так, чтобы его уход с поста главы государства не ухудшил отношений России и Казахстана, уверен первый президент Киргизии Аскар Акаев. Об этом он заявил 21 марта корреспонденту ИА REGNUM.

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«Я позитивно смотрю на то, что [Назарбаев] вовремя, как мудрый политик, начал транзит власти, — сказал Акаев. — Вовремя. Всё-таки мы надеемся на то, что Нурсултан Абишевич остаётся Елбасы, национальным лидером и Председателем Совбеза. Одним словом, он ещё много лет будет влиять на внешнюю и внутреннюю политику Казахстана, и я уверен, что он будет, наверное, и арбитром во многих геополитических центрально-азиатских вопросах. Все это будет происходить под его мудрым контролем и позитивно влиять на события в Центрально-Азиатском регионе».

При этом Акаев обратил внимание на то, что пост президента Казахстана занял пророссийский государственный деятель.

«[Касым-Жомарт Токаев] получил образование в Москве, его становление как дипломата тоже происходило в Москве, в МИДе СССР, — сказал Акаев. — Его отношение к России доброе и не менее горячее и тёплое, чем у президента Назарбаева. Поэтому я думаю, что пока на переходном этапе Казахстан будет возглавлять Касым-Жомарт Токаев, никаких изменений в отношениях двух великих соседей России и Китая не будет. Касым-Жомарт Токаев ведь еще и китаист. Мудрый Назарбаев всё рассчитал так, чтобы не было никаких крошечных негативных последствий, и поэтому так мудро поступил и передал бразды правления пророссийскому и, во-вторую очередь, прокитайскому государственному деятелю Казахстана».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента России, Нурсултан Назарбаев, покинувший 19 марта пост президента Казахстана, перед принятием решения по кандидатуре преемника не советовался с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Нурсултан Абишевич не советовался (с президентом РФ), — сказал представитель Кремля. — И, безусловно, об этом не могло идти и речи».