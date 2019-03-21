Ярославль, 21 марта, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Три района Ярославской области до сих пор не готовы к прошедшей зиме

Батарея отопления

Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) провело повторные проверки готовности к отопительному периоду четырех муниципальных образований Ярославской области: Пошехонского, Брейтовского, Ростовского муниципальных районов, а также города Переславля-Залесского. Информация о её итогах опубликована на сайте ведомства.

По результатам проверки Пошехонский муниципальный район был признан готовым к отопительному сезону 2018−2019 годов и получил акт готовности. Повторно признаны неготовыми к отопительному периоду Брейтовский и Ростовский муниципальные районы. Такой же вердикт Ростехнадзор вынес в отношении Переславля-Залесского.

По результатам проверки осталось не устранено более 200 нарушений. Главные из них: эксплуатация теплоэнергетического оборудования сверх ресурса и без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации, невыполнение графиков ремонта котельных и тепловых сетей. Ростехнадзор отмечает, что не устранены предписания по итогам предыдущих проверок.

Отметим, что подготовка к отопительному сезону 2018−2019 годов в Переславле проходила во время руководства городом Владимира Волкова, ныне занимающего пост мэра областного центра. Ростовскую администрацию до сентября 2018 года возглавлял нынешний председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов.