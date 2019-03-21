Астана, 21 марта, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил деятельность первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в качестве «великого представителя тюркского мира», сообщили 21 марта в пресс-службе президента Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган. Турция

Телефонный разговор между Эрдоганом и Назарбаевым состоялся по инициативе турецкой стороны. Глава Турции также высоко оценил роль бывшего президента Казахстана в становлении и развитии республики.

Отметим, по мнению некоторых турецких экспертов, именно Нурсултан Назарбаев является «главным инициатором проведения в жизнь идеи об объединении тюркских народов в один экономический союз». Отставка первого президента Казахстана ставит вопрос о лидерстве в Тюркском совете.

Читайте также: Тюркский совет остается без Назарбаева