Москва, 21 марта, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Портфолио на ребёнка, которое будет сформировано в рамках «Московской электронной школы» (МЭШ), сведёт к минимуму риск фальсификации сведений о его способностях и успехах, заявил мэр Москвы Сергей Собянин 21 марта на встрече с московскими педагогами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«Одна из глобальных задач МЭШ — создание электронного портфолио учащегося. Можно попросить родителей, чтобы они контрольную работу написали, но информацию за все 11 лет учёбы невозможно подделать», — отметил мэр столицы.

По его словам, в электронном портфолио будут результаты всех контрольных, результаты участия в олимпиадах, конкурсах.

«Это огромный массив информации. Надо его создавать, обрабатывать и смотреть, как он пригодится ребенку. Главное — как и кто будет это оценивать. Надо специальный алгоритм разработать или что-то другое, не оценочное», — отметил Собянин.

В конечном итоге электронное портфолио будет сопровождать его на протяжении всей дальнейшей жизни, отметил мэр Москвы.

«У меня у самого до их пор сохраняется «портфолио» за 5−7 класс — два дневника или три», — пошутил Собянин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Собянин предложил не только разрабатывать для МЭШ учебные приложения и тесты, но и закупать уже готовые, которые пользуются популярностью среди педагогов и школьников.