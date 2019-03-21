Москва, 21 марта, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Благодаря первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву Казахстан достиг больших успехов в укреплении национальной государственности, убеждён первый президент Киргизии Аскар Акаев. Об этом он заявил 21 марта корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

«Прежде всего, конечно, надо сказать, что Нурсултан Абишевич Назарбаев был одним из ярких политических лидеров Средней Азии и Центральной Азии, — сказал Акаев. — Конечно, он был выдающимся президентом Казахстана. Он возглавлял Казахстан почти 35 лет. И провёл свою страну через турбулентные десятилетия. В общем, я считаю, что провёл неплохо. Казахстан сегодня достиг больших успехов в укреплении национальной государственности, имеет хороший имидж в мире, авторитет. Естественно, он был одним из лидеров Центрально-Азиатского региона. Он и Каримов. Они двое были выдающимися политическими деятелями. Дай бог здоровья президенту Назарбаеву, чтобы он, как и прежде, плодотворно влиял на ситуацию в регионе».

Кроме того, Акаев призвал не забывать об интеграционных инициативах Нурсултана Назарбаева.

«Вы знаете, он был одним из интеграторов на постсоветском пространстве, — сказал Акаев. — Он выступал за углубление и расширение интеграционных процессов. Был активным сторонником создания ЕврАзЭС и мечтал, чтобы тот превратился в геополитический Евразийский союз. Дай бог, чтобы его мечта сбылась».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 21 марта состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с первым президентом Казахстана, председателем Совета Безопасности республики Нурсултаном Назарбаевым и новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Путин поздравил Токаева со вступлением в должность главы республики и пожелал ему успехов на посту президента Казахстана.

Также президент России пообщался с Нурсултаном Назарбаевым, поблагодарил его за работу и выразил надежду, что Назарбаев продолжит участвовать в укреплении Евразийского экономического союза.