Москва, 21 марта, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Прерогативой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России является вопрос о возможной передаче мандата депутату Госдумы Павлу Грудинину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это не наша прерогатива», — сказал представитель Кремля, добавив, что не считает возможным комментировать решение ЦИК РФ по данному вопросу.

По его словам, процесс передачи депутатских мандатов является «целиком и полностью» прерогативой ЦИК.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 марта ЦИК РФ отказался передавать бизнесмену Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы РФ от КПРФ, освободившийся после смерти Нобелевского лауреата Жореса Алфёрова.

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