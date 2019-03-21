Сингапур, 21 марта, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Дочерние компании Hanwha Group приняли участие в конференции «Money20/20 Asia», проходившей в Сингапуре, сообщает Yonhap News.

«Money20/20 Asia» — крупнейшее в мире международное событие для финансовой индустрии и индустрии информационных технологий.

Более 1400 компаний приняло участие в данной конференции, включая Google, IBM, Citigroup, Standard Chartered.

Известно, что из южнокорейских крупных финансовых компаний на данной выставке присутствовали только представители дочерних компаний Hanwha Group, в частности представители Hanwha General, Hanwha Investment & Securities Co., Hanwha Life.

«Мы решили сосредоточить свое внимание на поиске инновационных идей для будущего финансовых филиалов компании. Кроме того, мы будем активно искать возможность выхода на рынок Юго-Восточной Азии», — сообщили представители компаний.