Санкт-Петербург, 21 марта, 2019, 15:13 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, по вине которого, как считает следствие, рухнула временная кровля со здания Главного штаба в центре Петербурга. Фигурант дела обвиняется в нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Арка Главного штаба

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа 2018 года из-за сильного порыва ветра обрушилась временная кровля со здания, расположенного в доме 10 на Дворцовой площади. Деревянные конструкции упали на прохожих. Пострадали три человека, в том числе 15-летняя девушка, которая получила тяжелые травмы позвоночника, живота и несколько переломов. Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии и прооперирована, девушка была обездвижена и до сих пор проходит реабилитацию.

Как проинформировали 21 марта в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, по версии обвинения, 38-летний начальник участка одной из коммерческих структур, отвечая по должности за безопасную организацию и производство строительно-монтажных работ, не обеспечил установку защитных ограждений, тем самым не приняв меры безопасности при производстве реставрационных работ в доме 10 по Дворцовой площади.

Из-за этого 21 августа 2018 года временная кровля под воздействием ветра упала с высоты крыши здания на землю, причинив школьнице 2000 года рождения повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в ГСУ СКР.