Рыбинск, Ярославская область, 21 марта, 2019, 15:04 — ИА Регнум. Генеральный директор рыбинского МУП «Теплоэнерго» Алексей Потехин написал заявление об увольнении. Информацию об этом корреспонденту ИА подтвердили на предприятии. Датой окончания полномочий нынешнего руководителя называется 31 марта.

Rweek.ru Алексей Потехин

Алексей Потехин возглавил МУП «Теплоэнерго» 1 февраля 2018 года. До этого он более десяти лет работал в ПАО «ТГК-2». По неофициальной информации, именно в «ТГК-2» Потехин продолжит свою трудовую деятельность.

Результаты работы Алексея Потехина на посту руководителя рыбинской теплогенерирующей компании сложно назвать успешными. Долг предприятия перед «Газпромом» за это время увеличился на 266 млн рублей. По данным опубликованным на сайте «Газпром межрегионгаз Ярославль», МУП «Теплоэненерго» является крупнейшим газовым должником в Ярославской области. Объём задолженности на 1 марта 2019 года составляет 951 млн рублей.

Однако, источник ИА REGNUM отмечает, что в таких финансовых показателях нет исключительно личной вины Потехина. Предприятие оказалось в такой ситуации во многом из-за несбалансированной тарифной политики на уровне регионального правительства.

Тем не менее, достаточно сложно оправдать просчёты руководства «Теплоэнерго» при отказе от услуг ЯрОблЕИРЦ. Напомним, что из-за некорректных данных в платёжках в феврале-марте 2019 года тысячи жителей Рыбинска выстроились в многометровые очереди. Подготовится к ситуации заблаговременно МУП «Теплоэнерго» не смогло. Хотя сам по себе отказ от услуг посредника при коммунальных расчётах позволил энергетикам сэкономить около 30 млн рублей.

По другой информации, назначение Потехина в 2018 году было связано с концессионными планами «ТГК-2», а его отставка — с потерей интереса Территориальной генерирующей компании к МУП «Теплоэнерго». Однако источник в «ТГК-2» эту информацию опровергает.

Преемник Потехина пока не назван.