Мурманск, 21 марта, 2019, 15:02 — ИА Регнум. Марина Ковтун, покинувшая пост губернатора Мурманской области, сделала прощальные заявления в соцсетях.

Instagram Марина Ковтун в своем кабинете после досрочного увольнения

Так, на своей странице в Instagram экс-губернатор разместила фотографию, на которой она широко улыбается, сидя на своем рабочем столе.

«Друзья! Спасибо всем за внимание и поддержку.

Я приняла решение покинуть пост губернатора Мурманской области. Без сожалений, скорее, с чувством удовлетворенности и даже, пожалуй, гордости. Многое удалось, многое сделали, запущены процессы, которые сыграют очень важную роль в будущем нашего региона. За промахи — прошу прощения. Но не ошибается тот, кто ничего не делает.

Что бы дальше ни было, я навсегда останусь мурманчанкой, искренне и преданно любящей свой край.

Этот этап моей жизни окончен, начинается следующий. До новых встреч!»

Похожий текст в сокращенном варианте экс-губернатор опубликовала и на своей странице в Twitter.

Подписчики Марины Ковтун отреагировали на новость неоднозначно: некоторые пожелали удачи на новом месте и поблагодарили за работу в регионе, некоторые не смогли скрыть радости по поводу ее увольнения.

Цитируем некоторые комментарии:

«Ушли красиво, без следов… Даже как будто и нечего предъявить».

«Жаль, что апатитчанка Даша, которая больницу просила людям дать, не дожила до этого дня…»

«Самый красивый и отзывчивый губернатор».

«Успехов вам, Марина Васильевна. Сейчас самое время заняться кулинарией и снять стресс».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Мурманской области президент назначил Андрея Чибиса.

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