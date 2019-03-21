Москва, 21 марта, 2019, 15:02 — ИА Регнум. Рассуждения в прессе о всевозможных сценариях продления срока нахождения президента РФ Владимира Путина у власти — это не более чем «вольные упражнения». Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикацию агентства Bloomberg о якобы рассматриваемых Кремлём разных вариантах, при которых Путин, срок полномочий которого на посту главы государства истекает в 2024 году, мог бы остаться во главе страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Московский Кремль

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Песков отметил, что подобные вопросы в повестку дня обсуждения в Кремле не входят.

«В Кремле напряжённая рабочая повестка, ежедневно нацеленная на реализацию майского плана», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на ряд источников, близких к администрации президента РФ, сообщило, что некоторые представители правящей элиты настаивают на том, чтобы российский лидер оставался президентом как можно дольше. В этой связи рассматриваются некоторые «сценарии», которые, в частности, включают в себя давление на соседнюю Белоруссию в целях объединения с Россией для создания нового государства. Как отмечает издание, это позволит Путину обойти конституционные ограничения срока и остаться у власти.

Конституция РФ устанавливает ограничение по продолжительности президентских сроков: не более двух подряд. Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что намерен придерживаться норм действующей Конституции Российской Федерации и не планирует выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России в 2024 году.

Он также напомнил, что был дважды избран президентом России, а потом покинул этот пост, так как по Конституции он не мог избираться в третий раз.