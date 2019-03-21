Сеул, 21 марта, 2019, 14:33 — ИА Регнум. Фото «заряженной» версии кроссовера Hyundai Tucson утекли в сеть. Их опубликовало издание Thekoreancarblog.

Thekoreancarblog Новый Tucson N-Line

Снимки получены изданием от пользователя из Instagram glazonyoursix. Фото сделаны внутри дилерского гаража Hyundai где-то в Европе.

Новый кроссовер от Hyundai получил агрессивный дизайн кузова. Однако, изменений в силовых установках — не ожидается. Из фотоснимков видно, что обновленное авто имеет массивную решетку радиатора с ячеистой структурой, новые «противотуманки», модернизированный передний бампер с видоизмененными секциями светодиодных ДХО, увеличенный воздухозаборник, а также массивный спойлер.

Салон новинки отделан кожей с красной прострочкой, а на руле и селекторе трансмиссии появится буква «N».

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