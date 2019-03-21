Калуга, 21 марта, 2019, 14:26 — ИА Регнум. На заседании сессии законодательного собрания Калужской области 21 марта депутаты решили вопрос назначения на должность Уполномоченного по правам человека в Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Zskaluga.ru Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников

На обсуждение парламентариев были вынесены две кандидатуры: от губернатора области был выдвинут ныне действующий омбудсмен Юрий Зельников, а калужское региональное общественное движение «За права человека» предложило кандидатуру своего председателя, правозащитницы Татьяны Котляр.

По итогам тайного электронного голосования победу одержал Юрий Зельников, который продолжит свою деятельность в должности уполномоченного, которую он занимает уже 16 лет — с 2003 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соперница Юрия Зельникова на выборах областного омбудсмена Татьяна Котляр в настоящее время находится под судом. Правозащитницу в очередной раз судят за так называемую фиктивную регистрацию граждан России и иностранных граждан — беженцев с Украины, участников Государственной программы переселения соотечественников, носителей русского языка.